Van'da otizmli çocuğun "kaymakamlık" hayali gerçek oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli Umut İslam Yürek, hayalini kurduğu kaymakamlık makamına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla temsili oturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli Umut İslam Yürek, hayalini kurduğu kaymakamlık makamına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla temsili oturdu.

Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Yürek, bir yıl önce eğitim gördüğü Reşit Çelik İlköğretim Okulu'nun özel sınıfında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'yla tanıştı.

Öğretmeni ve ailesine sürekli büyüdüğünde "kaymakam" olmak istediğini söyleyen Yürek, öğretmeniyle kaymakam ile tanıştığı ilk anlarının resmini çizerek sosyal medya hesabından Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na iletti.

Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla makam aracıyla otizmli Yürek'i evinden alarak kaymakamlığa getirdi.

Kaymakamlık protokol girişinde karşılanan Yürek, makam koltuğunda oturduktan sonra telsiz ve telefonla çeşitli talimatlar verdi.

Anne Gurbet Yürek, gazetecilere, otizmli oğlunun kaymakam olmak istediğini anlattı.

Yürek şöyle devam etti:

"Kaymakam bey oğlumu okulda ziyaret etmişti ve oğlum öğretmeni ile kaymakam bey için resim çizdi ve biz bunu sosyal medya üzerinden kendilerine ilettik. Sağ olsun kaymakam bey bizi kırmadı ve makam aracını eve gönderdi. Oğlum bu gün kaymakam olacak ve hayallerine kavuşacak. Biz hepimiz ailece çok mutluyuz. Bir günlük de olsa oğlum hayaline kaymakam beyin sayesinde kavuşacak."

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise bir yıl önce Yürek'in okulunu ziyaret ettiğini söyledi.

Yürek'in ailesinin kendilerine sosyal medya aracılığıyla ulaştıklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Söz konusu talep doğrultusunda biz de ailenin isteğini geri çevirmedik. Makam aracını tahsis ederek yeni kaymakamımızı evinden alarak makamımızda ağırladık ve sevincine ortak olduk. Ayrıca bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla evladımıza sürpriz yaparak sevindirdik. Bizim için bütün evlatlarımız çok kıymetli ve değerlidir."

Yürek de çizdiği resmi Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca