Van'da Otelciler Derneği Kuruldu

Van'da 45 otel temsilcisinin katılımıyla Otelciler Derneği kuruldu.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Dernek Başkanı Reşat Yeşilağaç, Van ve çevresindeki oteller arasında iş birliği sağlamak amacıyla 45 otel yöneticisinin katılımıyla kurulduklarını söyledi.

Yeşilağaç, "Sektör temsilcileri arasında diyalog kurmak ve iş birliğini geliştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek, bilgi alışverişiyle, turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sektördeki yenilikleri takip edip, yenilenmeyi ve gelişmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin Irak pazarı olduğunu vurgulayan Yeşilagaç, şunları kaydetti:

"Paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak özelde bölge turizmini genelde ise ülke turizminin gelişmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Tesislerin sorunlarını en aza indirmek ve çözmek için gerekli mercilerle görüşmeler yapılacak. Seyahat acenteleriyle, turizm sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan ilişkileri koordine edeceğiz."

Kaynak: AA