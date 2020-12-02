Van'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Van'da etkinlik gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Adülhamit Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanju Özmen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Bülent Mercimek ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur, sürücülere broşür dağıtarak uygulama hakkında bilgi verdi.

"Yaya öncelikli trafik" kampanyası hakkında gazetecilere açıklama yapan Karaca, trafik güveliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Karaca, yapılan denetim faaliyetlerinin yanında farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenerek yaya önceliğine özel önem verildiğini aktardı.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

"Programda sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basmamız gerektiğini broşürlerle bildirdik. Karayolları Trafik Güveliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmiştir. 6 Şubat 2019'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan yaya öncelikli trafik kampanyası halen devam ettirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar