Van'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

02.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:49

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Van'da etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Van'da etkinlik gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Adülhamit Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanju Özmen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Bülent Mercimek ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur, sürücülere broşür dağıtarak uygulama hakkında bilgi verdi.

"Yaya öncelikli trafik" kampanyası hakkında gazetecilere açıklama yapan Karaca, trafik güveliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Karaca, yapılan denetim faaliyetlerinin yanında farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenerek yaya önceliğine özel önem verildiğini aktardı.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

"Programda sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basmamız gerektiğini broşürlerle bildirdik. Karayolları Trafik Güveliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmiştir. 6 Şubat 2019'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan yaya öncelikli trafik kampanyası halen devam ettirilmektedir."

Van'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası
Van'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası
Van'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası
Van'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

İlgili Haberler

Van'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği
Van'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği
Devrek'te yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi
Devrek'te yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi
Kayseri'de yaya geçiş önceliğine uymayan 41 araca cezai işlem uygulandı
Kayseri'de yaya geçiş önceliğine uymayan 41 araca cezai işlem uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce İrem Derici Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Şenol Güneş Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:49:52. #1.15#
title