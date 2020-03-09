Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu
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Van, Güncel

Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu

Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçurulduVAN'ın merkez Edremit Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu.

09.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:33
Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu

Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu

VAN'ın merkez Edremit Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu.

Edremit Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde, tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesi'nde etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetlerine dikkat çekilmek istenilen etkinlikte, geçen yıl öldürülen 474 kadın anısına, ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için balonlar, tarihi kaleden havalandırıldı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. 2019 yılında 474 kadın cinayeti işlendi ve 474 kadınımız hayatını kaybetti. Bunların onların anısına Edremit Seyirtepe'de (Kız Kalesi'nde) ışıklı balonları uçurduk. İnşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Bu noktada biz Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplum içinde olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi.

Işıklı balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından etkinlik, kadınlar için verilen yemekle son buldu. 


Kaynak: DHA

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