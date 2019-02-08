Van'da "Okullarda Su Bilinci ve Tasarrufu" İşbirliği Protokolü

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğü arasında, "Okullarda Su Bilinci ve Tasarrufu" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Okullarda öğrencilerin su tüketimi, su tasarrufu, suyun canlı ve gezegenimiz için önemi konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla yapılan "Su Bilinci ve Tasarrufu" işbirliği çalışması hayata geçiyor. "Su Bilinci ve Tasarrufu" işbirliği imza töreni; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Şığınç, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, VASKİ İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Kontrol Şube Müdürü Muhammed Fatih Doğar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çalışma kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'Su Bilinci ve Tasarrufu' temalı eğitimler, çizgi film ve benzeri animasyonlar izlettirmek, eğitimi destekleyici tiyatro gösterileri yapmak, lise öğrencilerine yönelik ise, ilgili temaya uygun kısa film ve fotoğraf yarışması düzenleyerek geleceğimizin temsilcisi gençlerin su tüketim alışkanlıklarından olumlu değişim sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, bunun yanı sıra en çok su tasarrufu sağlayan okulların ödüllendirilmesi, su tasarrufu yapmayan okullara bunun öneminin aktarılması, günümüz teknoloji ve bilim çalışmalarının bile yerine konulamayan suyun farkında olmanın amaçlanması planlanıyor.

İşbirliği çerçevesinde uygun görülen okullarda eğitimlerle su tasarrufu, çevre duyarlılığı gibi çalışmaların yanı sıra VASKİ tarafından okullarda su arızaları ve okulların musluk ihtiyacını giderme çalışmaları da yapılacağı belirtildi. Protokol kapsamında ilk etapta İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri başta olmak üzere ilk yirmi okulda yapılacak çalışmalar daha sonra tüm ilçeleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

Proje okulu olarak belirlenen okullarda, suyun canlılar ve gezegenimiz için önemine vurgu yapılacağı, sözlü, yazılı, animasyon, film, tiyatro, broşür gibi çalışmalarla suyun bilinçli tüketimi ve tasarruf edilmesi de amaçlanmaktadır.

Suyun bilinçli tüketimi ve tasarruf edilmesi çalışmalarında okullarda idareci, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerlerin düzenleneceği belirtilirken, konunun sürekli işlenmesi, bilinçli bir toplum oluşturma yönünde önemli bir adım olarak belirtildi.

Herkesin 'Su Nimeti' hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanmasına yönelik çalışmanın 22 Mart Dünya Su Günü'ne kadar süreceği ifade edildi. - VAN

Kaynak: İHA