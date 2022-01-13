KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ - Haberler
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KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da, kardan dolayı yolu kapanan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Bedia Güler için yakınları yardım talebinde bulundu.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - Van'da, kardan dolayı yolu kapanan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Bedia Güler için yakınları yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmasının ardından, sağlık ekipleri Güler'i evinden alarak hastaneye ulaşırdı. Doğum servisine alınan Güler, erkek bebek dünyaya getirdi.

Eşinin ve bebeğinin sağlıklı olmasından dolayı mutluluğunu ifade eden baba Hikmet Güler, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI KADIN, ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

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