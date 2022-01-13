Van'da okullara 'kar' tatili - Haberler
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Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

VAN (DHA) - VAN'da etkili olan Kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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