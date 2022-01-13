Van'da okullara 'kar' tatili

VAN (DHA) - VAN'da etkili olan Kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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