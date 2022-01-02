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Van'da okullara kar engeli

Van'da okullara kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti" denildi.

(Atilla İdiz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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