VAN (Haberler.com) - Van'da Kar yağışı sonrası eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası Van'da okul tatil mi? Van kar tatili var mı? Van okullar tatil mi merak ediyor. Peki, Van okullar tatil mi?

VAN'DA OKUL TATİL Mİ?

Van valiliği vatandaşları zorlu iklim şartlarına karşı uyardı. Ancak eğitime ara verilip verilmediği hakkında bir açıklama yapılmadı.

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