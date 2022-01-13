VAN (Haberler.com) - Van'da okul tatil mi son dakika? Van Erciş okullar tatil mi? 13 14 Ocak Van Erciş okullar ne zaman tatil? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

VAN ERCİŞ OKULLAR TATİL Mİ?

İhlas Haber Ajansı'nın yer verdiği bilgilere göre, Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 13 Ocak tarihi için olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

NOT: 14 OCAK İÇİN BİR AÇIKLAMA BULUNMAMAKTA

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