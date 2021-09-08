Van'da okul kantinleri denetlendi
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Van'da okul kantinleri denetlendi

Van'da okul kantinleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde kantin ve okul çevresindeki işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edildi.

Eksiği bulunan işletmecileri uyaran ekipler, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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