Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu
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Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu

19.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:36
Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerinden 'OHH' yazıldı.   

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı. Araçta, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışıldığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden  "OHH" yazılması dikkat çekti.  


Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu
Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:40:44. #1.14#
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