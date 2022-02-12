Van'da öğretmenler arası ses yarışması ön elemeleri yapıldı - Haberler
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Van'da öğretmenler arası ses yarışması ön elemeleri yapıldı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da öğretmenler arası ses yarışması ön elemeleri yapıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesince öğretmenler arası ses yarışmasının ön elemeleri yapıldı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesince öğretmenler arası ses yarışmasının ön elemeleri yapıldı.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde gerçekleşen etkinlikte 32 öğretmen ve eğitmen şarkılarını seslendirdi.

Müzik öğretmenleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretim üyelerinin jüriliğini yaptığı yarışmada 10 yarışmacı finale kaldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin finali, Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

AA / Mesut Varol - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, İpekyolu, Van, Güncel, Haberler

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