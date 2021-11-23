Van'da "Öğretmenler Anılarını Paylaşıyor" yarışmasının sonuçları açıklandı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Öğretmenler Anılarını Paylaşıyor" yarışmasının sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla anı yarışması düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizesinde düzenlenen yarışmanın başvuruları 10- 20 Kasım tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesine yapıldı.

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma kent sakinlerinden ilgi gördü.

Yarışmada Mete Almalı birinciliğe, Serkan Güçlü ikinciliğe, Mustafa Çalağan üçüncülüğe layık görüldü.

"Mansiyonlar" kategorisinde ise Nuray Kaçan birincilik, Ali Erek ikincilik, Seren Duman Nevarlı da üçüncülük kazandı.

Ödüller, yarın akşam Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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