VAN'DA ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİM HEYECANI

VAN genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

VAN genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı. Bin 500 öğrencisi bulunan İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler heyecanlı olduklarını söylerken, Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, koronavirüsten dolayı 1,5 yıla yakındır ayrı kaldıkları öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Sarıkaya, "Sizleri çok özlemiştik. Yüz yüze eğitim başladı. Bu süreçte maske, mesafe ve hiyen kullarına uyun. Aşınızı hala yapmadıysanız aşı olun. Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı olsun." dedi.

Van genelinde bin 931 okul ve 12 bin 176 derslikte 309 bin 534 öğrenci ders başı yaptı. Sabah saat 06: 00'da okullarının önüne gelen öğrenciler, istiklal marşı okuduktan sonra sınıflarına alındı. Bin 500 öğrenci bulunan ve 72 öğretmenin görev yaptığı Atatürk Anadolu Lisesi'nde de 2021-2022 eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşandı. Öğrenciler, 1,5 yıldır ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Atatürk Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Sibel Atilla, okullarına kavuştukları için heyecanlı olduklarını belirtirken, aynı sınıfta okuyan Saniye Küçükmotor ise, okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulundu. Küçükmotor," Çok heyecanlıyım. Sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Okullar kapanmazsa daha mutlu olacağız" diye konuştu.

SİZLERİ ÇOK ÖZLEDİK'

Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya da, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sağlık ve huzurla geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Sarıkaya, "Bugün bütün Türkiye'de öğrenciler okullarıyla, öğretmenleriyle buluşuyor. Biz bugünü bir farklı kutlamak istiyoruz. Okulumuza başka bir okulun öğrencilerini bir süre misafir edeceğimizden dolayı sabah erken eğitim-öğretime başladık. Öğrencilerimiz heyecanla geldiler okullarına. Çok mutlu olduk. Biz de sizleri gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü, sizler okulumuzdaki bahçenin çiçeklerisiniz. Sizler olmadan okul olmuyor. Biliyorsunuz küresel bir salgın var. Bu salgında bizler çok ciddi sıkıntılar çektik. 1,5 yıldır sizlerden ayrıyız. Her ne kadar uzaktan eğitim sizlere vermeye çalışsak da, yüz yüzü eğitimle telafi eğitimleri vereceğiz. Salgının bir an önce bitmesi noktasında da, bizler sizlerden çok ciddi önlemler almasını istiyoruz. Okulun girişinde ateş ölçer var. Okula girişlerinizde mutlaka ateşinizi ölçün. Lütfen 3 kuralı ihlal etmeyin. Maske, mesafe ve hijyen. Bu kurallara uyun." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı