Van'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

VAN (AA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, arkadaşlık duygularını geliştirebilmeleri amacıyla kentteki tüm kız ve erkek öğrenci yurtlarında etkinlik gerçekleştirildi.

Şarkıların seslendirdiği etkinlikte halay çekildi, yöresel yemekler ve çiğ köfte ikramında bulunuldu.

KYK Erciş Öğrenci Yurdunda düzenlenen programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, koronavirüs salgını sürecinin öğrencileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle öğrencilere moral vermek istediklerini belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Tüm yurtlarımız, öğrencilerimizin evi gibi. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla müdürlüğümüze bağlı kentteki tüm kız ve erkek öğrenci yurtlarımızda etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, rektör yardımcıları, yurt müdürleri ve yurt personeli katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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