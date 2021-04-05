Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Kalemini ek yeşillensin" sloganıyla öğrencileri tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Kalemini ek yeşillensin" sloganıyla öğrencileri tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirdi.

Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci, ağaç sevgisi, tohum ve fidan dikimi konularında bilgiler verildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Caner Cindoruk İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:48:16. #1.16#
title