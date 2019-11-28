Van'da öğrencilere hijyen eğitimi

28.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:58

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık ve Yardım Topluluğu üyeleri kırsal mahalledeki okullarda hijyen ile psikososyal destek eğitimi verdi.

Sabah saatlerinde kampüs alanında bir araya gelen 63 kişilik ekip, Tuşba ilçesindeki Yumrutepe, Dağönü ve Yeşilsu mahallerine gitti.

Burada okulları ziyaret eden topluluk üyeleri, öğrencileri bilgilendirdikten sonra sağlık taraması yaptı.

Sağlık ve Yardım Topluluğu Başkanı Betül Kömürcü, şu ana kadar yaklaşık 100 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okullarda yaptıkları hijyen eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Kömürcü, "Bugüne kadar 20'den fazla köy okulumuzu ziyaret ettik. Topluluğumuz üyesi olan tıp fakültesi öğrencileri kişisel bakım, hijyen eğitimi, görme ve renk körlüğü testleri yaparken, diş hekimi adaylarımız da ağız ve diş sağlığı konularında bilgi aktardı. Veteriner hekim adaylarımız ise hayvan sevgisi üzerine eğitimler verdi. Ayrıca, farklı fakültelerden öğrenciler de kendi alanlarıyla ilgili minik kardeşlerimize bilgiler aktarıyor." diye konuştu.

Kömürcü, amaçlarının minik kardeşlerine bir şeyler öğretmekten ziyade, psikososyal destek kapsamında beyaz önlüklere karşı fobilerini yıkmalarını sağlamak olduğunu aktardı.

Kaynak: AA