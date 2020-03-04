Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

04.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:20
Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

'ın Gürpınar ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'de başlattığı ""na destek verdi.

Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu Yurdunda kalan öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kar üzerine "TSK" yazan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak harekata destek verdi.

Amaçlarının Mehmetçiğe destek vermek olduğunu belirten öğrencilerin etkinliği drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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