VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI - Haberler
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VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki eğitime bugün ara verilince yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı.

VAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki eğitime bugün ara verilince yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okullara gelerek karnelerini okul idaresinden aldı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar 2 günlüğüne tatil edildi. Bu nedenle, yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden alamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okulların önüne gelerek karnelerini okul idaresinden aldı. Öğrenciler, toplu karne heyecanı yaşayamadıklarını için üzgün olduklarını belirtti.

VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

VAN'DA, ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYAMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Okul, Güncel, Haber

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