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Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesinin "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik müze ve kale gezisi gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik müze ve kale gezisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında Gürpınar Belediyesi çocuk meclisi öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri, sabah saatlerinde Gürpınar Belediyesine ait otobüslerle Van Müzesine getirildi.

Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Van Kalesi çevresini gezen ve kale hakkında bilgi alan öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

Gürpınar Belediyesi çocuk meclisi öğrencileri ile Cahit Zarifoğlu ve Şahbağı okullarından gelen öğrenciler Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezine gelerek Kayıp Masallar tiyatro oyununu da izledi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Gürpınar Belediyesi, Müze, Van, Güncel, Haberler

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