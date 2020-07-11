Van'da odunluk yangını
Van merkez İpekyolu ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
11.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:19
Van merkez İpekyolu ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa
Mahallesinde meydana geldi. Odunlukta yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. - VAN
Kaynak: İHA