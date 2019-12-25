Van'da odunluk yangını
Van merkez Edremit ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van merkez Edremit ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Dönemeç Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, odunlukta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN