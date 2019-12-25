Van'da odunluk yangını
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Van'da odunluk yangını

Van merkez Edremit ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

25.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:51
Van'da odunluk yangını

merkez ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Dönemeç Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, odunlukta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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