Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 aydır kapalı olan işletmeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı
01.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:49

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 aydır kapalı olan işletmeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Vanlılar, uzun arada sonra kentin marka değeri olan Van kahvaltısını yapmanın keyfini yaşadı. Sosyal mesafenin uygulandığı ve çalışanların maske, eldiven takarak hizmet verdiği kahvaltıcılar sokağına gelen müşteriler, önlemlerden memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan bazı kısıtlamalar bugün sona erdi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran ve plajlardaki yasakların esnetilmesiyle, işletmeler de yeniden açıldı. Bu süreçte uzun zamandır evde kalan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde Kahvaltıcılar Sokağı'ndaki iş yerleri de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kahvaltı salonları çalışanları maske ve eldiven takarak çalışırken, masalar da sosyal mesafeye göre ayarlandı. Uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yiyen müşteriler ise uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.3 AY ARADAN SONRA VAN KAHVALTISI YAPTILARİşletme sahibi Kenan Coşkun, koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olduklarını belirterek, "Ülkemizde bu salgın kontrol altına alınmış durumda. Normalleşme süreciyle birlikte biz de bugün iş yerimizi açtık. Van kahvaltısını özleyenler kahvaltıya geldi. İnanıyoruz bundan sonra daha iyi olacak. Van kahvaltısındaki ürünler tamamıyla doğaldır. Manda kaymağı, yoğurt karışımı cacık, tereyağı, otlu peynir, kavurmalı yumurta gibi birçok doğal ürün yer alıyor. Bunun yanında güzel yüzlü bir hizmet olunca insanlar da mutlu kalıyor. Sosyal mesafeye göre kahvaltı masaları ayarladık. Eskisi gibi iç içe değil de masa aralarında mesafe bırakarak bu hizmeti vermeye başladık. İlk gün olmasına rağmen müşteri durumu iyi" dedi.'VAN KAHVALTISINDA BULUŞTUK'Ankara'dan Van'a iş için geldiğini söyleyen Metin Çankaya, uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çankaya, "Bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi oldu. Türk insanı kendisinden beklenen bir şekilde tüm kural ve kaidelere uyarak, sabır ve metanetle geçtiğimiz 3 ayı geçirdi. Herkes kendisini ve ailesini korumak için açıklanan tedbirleri mümkün olduğunca riayet ediyor. Van'da olmak bizim için çok güzel bir duygu. Van'a özel işim nedeniyle geldim. Arkadaşlarımızla Van'ın meşhur kahvaltısında buluştuk. Gerçekten Van Türkiye'nin herhalde nazar boncuğu bir ili. Mavisiyle, beyazıyla, yeşiliyle her şeyin buluştuğu ve güzel yürekli insanların olduğu bir yer. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.'UNESCO İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Van kahvaltısı, yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ile öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı gibi birçok çeşidi barındırıyor. Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor. Van'da, 2014 yılında gerçekleşen 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru denemesi, 51 bin 793 kişi ile kırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme...
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:52:52. #1.15#
title