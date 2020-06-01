Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı
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Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 aydır kapalı olan işletmeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:50

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 aydır kapalı olan işletmeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Vanlılar, uzun arada sonra kentin marka değeri olan Van kahvaltısını yapmanın keyfini yaşadı. Sosyal mesafenin uygulandığı ve çalışanların maske, eldiven takarak hizmet verdiği kahvaltıcılar sokağına gelen müşteriler, önlemlerden memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan bazı kısıtlamalar bugün sona erdi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran ve plajlardaki yasakların esnetilmesiyle, işletmeler de yeniden açıldı. Bu süreçte uzun zamandır evde kalan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde Kahvaltıcılar Sokağı'ndaki iş yerleri de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kahvaltı salonları çalışanları maske ve eldiven takarak çalışırken, masalar da sosyal mesafeye göre ayarlandı. Uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yiyen müşteriler ise uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

3 AY ARADAN SONRA VAN KAHVALTISI YAPTILAR

İşletme sahibi Kenan Coşkun, koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olduklarını belirterek, "Ülkemizde bu salgın kontrol altına alınmış durumda. Normalleşme süreciyle birlikte biz de bugün iş yerimizi açtık. Van kahvaltısını özleyenler kahvaltıya geldi. İnanıyoruz bundan sonra daha iyi olacak. Van kahvaltısındaki ürünler tamamıyla doğaldır. Manda kaymağı, yoğurt karışımı cacık, tereyağı, otlu peynir, kavurmalı yumurta gibi birçok doğal ürün yer alıyor. Bunun yanında güzel yüzlü bir hizmet olunca insanlar da mutlu kalıyor. Sosyal mesafeye göre kahvaltı masaları ayarladık. Eskisi gibi iç içe değil de masa aralarında mesafe bırakarak bu hizmeti vermeye başladık. İlk gün olmasına rağmen müşteri durumu iyi" dedi.

'VAN KAHVALTISINDA BULUŞTUK'

Ankara'dan Van'a iş için geldiğini söyleyen Metin Çankaya, uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çankaya, "Bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi oldu. Türk insanı kendisinden beklenen bir şekilde tüm kural ve kaidelere uyarak, sabır ve metanetle geçtiğimiz 3 ayı geçirdi. Herkes kendisini ve ailesini korumak için açıklanan tedbirleri mümkün olduğunca riayet ediyor. Van'da olmak bizim için çok güzel bir duygu. Van'a özel işim nedeniyle geldim. Arkadaşlarımızla Van'ın meşhur kahvaltısında buluştuk. Gerçekten Van Türkiye'nin herhalde nazar boncuğu bir ili. Mavisiyle, beyazıyla, yeşiliyle her şeyin buluştuğu ve güzel yürekli insanların olduğu bir yer. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.

'UNESCO İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Van kahvaltısı, yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ile öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı gibi birçok çeşidi barındırıyor. Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor. Van'da, 2014 yılında gerçekleşen 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru denemesi, 51 bin 793 kişi ile kırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptı.

Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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