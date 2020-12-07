Van'da nikahlar maskeli, mesafeli, dezenfektanlı

Van'da, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenleri az sayıda davetli ile gerçekleştirilirken, salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memurları maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Nikah öncesi çiftlerin ateşleri ölçülüyor, ellerine dezenfektan sıkılıyor. İpekyolu Belediyesi evlendirme memuru Lokman Çiftçi, "Pandemi sürecinde bizim de işimiz çok zor. Çiftlerin en mutlu günlerinde maske ile nikah kıymaları yüzünden birçok kez itirazlarla karşılaşabiliyoruz. Zor bir süreçteyiz. Ama önemli olan sağlık. İnşallah bu süreci ülke olarak el birliği ile atlatırız" dedi.

Van'da, koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri sıkı önlemler altında az sayıda davetli ile gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını öncesi Van'ın İpekyolu İlçe Belediyesi tarafından bir yılda 2 binin üzerinde çiftin nikahı kıyılırken, salgın sonrası bu sayı 1600'e düştü. İpekyolu Belediyesi Evlendirme Dairesi memurları, nikah için gelen çiftleri ve yakınlarını giriş kapısında güler yüzle karşılıyor. Ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra nikah salonuna alınan çiftlerin nikah törenine, pandemi nedeniyle en fazla 20 yakını eşlik edebiliyor. Nikah törenlerine katılanlar için salonda sosyal mesafeli oturma düzeni oluşturuluyor. Evlendirme Dairesine gelen çiftler, İpekyolu Belediyesi evlendirme memuru Lokman Çiftçi tarafından şahitlerin huzurunda nikahlarının kıyılması ve evlendirme cüzdanlarının verilmesiyle büyük mutluluk yaşıyor.

'DÜĞÜN TÖRENİMİZİ PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİK'Nikah için maske takıp, ellerindeki çiçekle el ele tutuşarak gelen Bahar İlhan (24) ile Halil İbrahim Dadak (27) çifti, pandemi nedeniyle düğün törenlerini önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Gelin İlhan, salgın nedeniyle maske takıp, dezenfektan kullanarak nikah salonuna girdiklerini belirtirken, damat Dadak ise İpekyolu Belediyesi'nin pandemi nedeniyle gerekli önlemleri aldığını söyledi. Dadak, "Evlendirme memurları, bu süreçte maske ve dezenfektan kullanmamızı söyledi. Girişte ateşimiz ölçülüp, ellerimize dezenfektan sıkıldı. Daha sonra da nikahımızı kıydık. Buradaki memur arkadaşlar bizleri güler yüzle karşıladılar. Pandemiden dolayı kişi sayısına özen gösterdik. Belediye görevlileri, en fazla 15-20 kişi ile gelmemizi istediler. Koronavirüs nedeniyle düğünümüzü önümüzdeki yıl mayıs ayına ertelemek zorunda kaldık. İnşallah ülke olarak bu salgını hep birlikte atlatıp güzel günlerimize geri döneriz" dedi.Nikah için gelen Abdulhamit Kurt da daha önce bölgede yapılan nikah törenlerinin çok kalabalık olduğunu, ancak salgın nedeniyle törenlerin artık çok az sayıda kişi ile gerçekleştirildiğini, bu süreçte herkesin maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.'MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYALIM'Gelen çiftleri şahitlerin huzurunda evlendiren İpekyolu Belediyesi evlendirme memuru Lokman Çiftçi, "Pandemi sürecinde bizim de işimiz çok zor. Çiftlerin en mutlu günlerinde maske ile nikah kıymaları yüzünden birçok kez itirazlarla karşılaşabiliyoruz. Zor bir süreçteyiz. Ama önemli olan sağlık. Gelen çiftlere, maskelerini takıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini söylüyoruz. Nikah için gelen çiftler, maske ile gelmek zorunda. Girişte ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sürdükten sonra salona alıyoruz. Nikah töreni boyunca da hepimiz maskeli olmak zorundayız. Mesafe kuralına göre salonumuza en fazla 20 kişi alabiliyoruz. Daha önce randevu alıp da iptal eden çok sayıda çiftimiz de oldu. Pandemiden dolayı bu yıl nikahlarda düşüş var" diye konuştu.'GELEN ÇİFTLERİ GÜLER YÜZLE KARŞILIYORUZ'Hayatın her alanında olduğu gibi nikah törenlerinde de bazı değişikliklerin olduğunu anlatan İpekyolu Belediyesi Evlendirme Dairesi personeli Aysun Koç ise "Gelen çiftleri hijyen kuralına dikkat ederek alıyoruz. Çiftler de biraz hüzünlü geliyor. Biz de burada elimizden geldiğince moral ve motivasyon olarak güler yüzle karşılamaya çalışıyoruz. Temennimiz, bu salgının bir an önce bitmesi ve herkesin sağlığına kavuşması. Toplumsal olarak bununla elbirliği ile mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ