Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler (3)
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Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler (3)

21.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:58
Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler (3)

VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTIVan'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTI

Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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