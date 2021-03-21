Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler (3)

VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTIVan'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTI

Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ