Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler (3)
21.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:58
VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTIVan'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
VAN'DAKİ NEVRUZ'DA 9 GÖZALTI
Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerleri ile alana girmek isteyen ve slogan attıkları belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ