Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı
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Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı

20.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:30

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten bazı şüphelilerin, 21 Mart nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu olaylara katılabileceği bilgisini aldı.

Eş zamanlı 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı
Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı
Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı
Nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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