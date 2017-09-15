Van'da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu

Van'da polisten kaçarken araçların arasına dalan sürücü kıskıvrak yakalanırken, aracında ise 145 kilo 581 gram eroin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin planlı operasyonu kapsamında tespit edilen bir araç, Bostaniçi Mahallesi'nde takibe alındı. Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan araç, kent merkezindeki Kültür kavşağında bekleyen araçların arasına dalarken yakalandı. Araçta yapılan aramada 204 paket halinde 145 kilo 581 gram eroin maddesi ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.



Polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen operasyon, film sahnelerini aratmadı. - VAN