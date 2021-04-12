Van'da NASA'nın yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafının heyecanı yaşanıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, kentte büyük heyecana neden oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, kentte büyük heyecana neden oldu.

NASA'nın başlattığı yarışmada, 32 fotoğraf arasında bulunan ve Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu fotoğraf finale kaldı.

Bölgenin en önemli değerlerinden biri olan, eşsiz koyları, masmavi suları ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü'nün, uluslarararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı buldu.

Vanlıların, fotoğrafın birinci seçilmesi için sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya, kısa sürede etkileşim rekoru kırdı ve tüm kesimlerden destek gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, siyasi parti yöneticileri, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Van Gölü fotoğrafının oylanması için destek çağrısında bulundu.

Yarattığı heyecanla kentin ana gündemi haline gelen oylama, bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erecek. Yarışmanın son anına kadar oylamayı sürdürerek Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için mücadele veren Vanlılar, daha sonra merakla oylamanın sonucunu bekleyecek.

Fotoğrafı çeken astronot Van'a davet edildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün ülke ve bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, oylamaya destek çağrısını yineledi.

Uzaydan çekilen görüntünün, Van Gölü'nün etkileyiciliğini ve ne kadar gizemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bilmez, "Van Gölü'müzün birinci olmasının, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına çok katkısı olacaktır. Sahip çıkılması gereken ender değerlerden birisi. Van Gölü konusunda farkındalık yaratılmasına, gelecek nesillere aynı mavilikte teslim edilmesine ve turizmin gelişmesine katkısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i, resmi olarak kente davet ettiklerini söyledi.

Bir süre önce NASA tarafından başlatılan fotoğraf yarışmasında 32 fotoğrafın beğeniye sunulduğunu anımsatan Say, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafıydı. Bu fotoğraf sırasıyla çeyrek finale, yarı finale ve en sonunda finale kadar yükseldi. Bugün oylama sona erecek. Belediye olarak çeyrek finalden itibaren bu yarışmaya dikkat çektik. Tüm Vanlıları ve ülke genelinde herkesi destek vermeye davet ettik. Sonuçta çok güzel bir ivme yakalandı. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Finale kalan Van Gölü'nü birinci yapmak için son ana kadar oylamayı sürdürelim. Fotoğrafı çeken astronotu daha önce yazılı ve resmi olarak ilimize davet etmiştik. Bu talebimizi bugün bir kez daha tekrarlıyoruz."

"Bunu fırsata çevirmemiz lazım"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da Van Gölü'nün 1650 metre yükseklikte, dünyadaki en eşsiz ekosistemlerden biri olduğunu vurguladı.

Yüksek miktarda soda içeren, ilkbahar ve sonbahardaki akıntılarla harika görsellerin oluştuğu gölün, yarışma sayesinde dünya gündemine taşındığını dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NASA'daki astronotun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi'ndeki akıntıları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu hiçbir gölde görmek mümkün değil. Çünkü sodayla beraber bir beyazlık oluşuyor ve inanılmaz bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Bütün şehirler ekoturizmden faydalanmak için müthiş bir yarış içerisinde. Her ülke ve şehir tanıtıma büyük miktarlarda para harcıyor. Amaç daha fazla turist çekmek. Fakat NASA'daki astronotun çektiği fotoğrafla tek kuruş harcamadan milyonlarca insanın takip ettiği, gördüğü bir tanıtım gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Türkiye'deki herkesin oy vermesini bekliyoruz. Çünkü vereceğimiz her oy aslında ülkemizin milli gelirine yapacağımız bir katkıyı ifade ediyor. Bu fotoğrafın birinci olmasıyla binlerce insanı buraya çekebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol