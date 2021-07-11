VAN'DA NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' İLE YAPILAN ARAMADA 156 KİLO 'EROİN' ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İpekyolu ilçesinde yaptıkları kontrolde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde Narkotik köpeği 'Magnum' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği Magnum'un verdiği tepki üzerine araç içerisinde arama yapan ekipler, 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Ferhat EKİNCİ/VAN, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı