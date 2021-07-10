Van'da Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 156 kilo 'eroin' ele geçirildi
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Van'da Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 156 kilo 'eroin' ele geçirildi

Van'da Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 156 kilo 'eroin' ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İpekyolu ilçesinde yaptıkları kontrolde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde Narkotik köpeği 'Magnum' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği Magnum'un verdiği tepki üzerine araç içerisinde arama yapan ekipler, 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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