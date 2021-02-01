Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
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Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina

01.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:28
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina

TÜRKİYE'ye geçen hafta yurt dışından gelen ve bulaştırıcılığının yüksek olması nedeniyle mutasyonlu virüs taşıdığı şüphesi olan kişi ile ailesi, Van'ın Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alındı.

TÜRKİYE'ye geçen hafta yurt dışından gelen ve bulaştırıcılığının yüksek olması nedeniyle mutasyonlu virüs taşıdığı şüphesi olan kişi ile ailesi, Van'ın Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alındı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edidiği açıklaması sonrası, Van'da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan'dan gelen bir kişinin koronavirüs virüs taşıdığı belirlendi. Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak, tedavilerine başlandı. Binanın önünde, polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.


Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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