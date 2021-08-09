Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, içinde silah bulunduğu tespit edilen aracı takibe aldı. Jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör ve 126 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü  M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. gözaltına  alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki kişinin sorgusu devam ediyor.

  


Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı'
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 21:06:45. #1.14#

title