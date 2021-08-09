Son Dakika | Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.