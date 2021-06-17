Van'da mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları aşılıyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Van'da, aşı çalışmaları da hızlandı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Van'da, aşı çalışmaları da hızlandı.

Ülke genelinde başlatılan aşı seferberliği kapsamında kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra birçok noktada kurulan çadırlarda da randevusu olanların aşıları yapılıyor.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekipleri de organize sanayi bölgesi, sanayi sitesi ve tekstil kentin bulunduğu bölgelerde iş yoğunluğu nedeniyle hastanelere gidemeyen çalışanları aşılıyor.

Kırsalda ve kent merkezinde aşı hakkı olan herkese ulaşmak için özveriyle çalışan sağlık ekipleri, günde 10 bin aşı rakamına ulaştı. Bugüne kadar yaklaşık 242 bin kişiyi aşılayan sağlık çalışanları, günde 15 bin rakamını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Vaka oranlarında Türkiye ortalamasının altındayız"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine, haziranda başlatılan seferberlikle günde yaklaşık 10 kişiyi aşıladıklarını belirtti.

Rakamın gün geçtikçe arttığını, kentteki tüm sanayi kuruluşlarında çalışanları aşılayarak oranı daha da yükselteceklerini vurgulayan Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Aşıya inanılmaz bir rağbet var. Vatandaşlarımız aşılarını yapma konusunda çok duyarlı. Aşılamada Türkiye ortalamasına yakınız ama daha iyi duruma geleceğimize eminim çünkü insanlar bu konuda bize destek veriyor. Valimizin koordinatörlüğünde bu işi çok iyi yürütüyoruz. Gün geçtikçe vatandaşımızın ilgisi artıyor.

Vaka sayısı bakımından da gayet iyi durumdayız. Ekim ayından sonra çok iyi bir oran yakaladık. Türkiye'de en az vaka görülen illerden biri olduk. Şu anda Türkiye ortalamasının altında yer alıyoruz. Filyasyon ekibi, hastanedeki arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Aşıda aynı başarıyı göstererek vaka sayılarımızı en düşük seviyeye taşıyacağız. Yoğun bakım ve hasta sayımız orantılı olarak azalacağı için tüm vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz."

Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan ise "Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü yaş grubundakileri ve tüm SGK'ları aşılamaya başladık. İlçemizde 6 noktada aşılama işlemlerini yürütüyoruz. Mobil ekiplerimizle hem sanayi ve üretim alanında bulunan emekçileri hem de kırsaldaki vatandaşlarımızı aşılıyoruz." dedi.

"En iyi ülkelerden biriyiz"

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da hem işverenlerin hem de çalışanların dünyayı etkisi altına alan salgından olumsuz etkilendiğini aktardı.

Kovid-19'un bütün sektörlerde ciddi hasarlara neden olduğunu, insanların yakınlarını kaybettiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bu beladan kurtulmanın yegane yolu aşılanmaktır. Eski hayatımıza dönmek, normal yaşamımızı sürdürebilmemiz için aşı yapmamız lazım. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız, sağlık ve diğer bakanlıkların el birliğiyle çok yoğun bir şekilde ülkemize aşı getirtildi. Şu anda dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. Haziran ayıyla birlikte ciddi bir aşılama başladı. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlık çalışanları da sanayi kuruluşlarımıza gelerek çalışanları aşıladı. İlk günden bu yana özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız."

İşçilerden Yusuf Katmir de, "Çok şükür beklediğimiz aşımızı yaptık. Aslında aşı yaptırmak için mesaj bekliyorduk ama sağlıkçılar ayağımıza kadar geldi. Bu fırsatı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar