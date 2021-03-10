Van'da salgın gölgesinde Miraç Kandili idrak edildi

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Van'da salgın gölgesinde Miraç Kandili idrak edildi Van'da vatandaşlar korona virüsün gölgesinde Miraç Kandili dolasıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Van'da salgın gölgesinde Miraç Kandili idrak edildi

VAN - Van'da vatandaşlar korona virüsün gölgesinde Miraç Kandili dolasıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi.

Miraç Kandili münasebetiyle Ulu Cami'de bir program düzenlendi. Cemaatin maske ve sosyal mesafeye riayet ettiği camide, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Miraç Kandilinin öneminden bahseden cami imam hatibi, bu gece Kur'an mucizesinden sonra en büyük mucize olan İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği gece olduğunu belirtti. Cami cemaati ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın bitmesi için dualar etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ