Van'da minübüste 62 kilo toz esrar ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Rexo' ile minibüste yaptığı aramada, 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Rexo' ile minibüste yaptığı aramada, 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Edremit ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, 60 paket halinde 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı