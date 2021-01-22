Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
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Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

22.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:21
Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde Abdulgani Erdoğanlı idaresindeki 65 V 0518 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 10 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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