Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
22.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:21
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde Abdulgani Erdoğanlı idaresindeki 65 V 0518 plakalı minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü ağır 10 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu