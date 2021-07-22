Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı

Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerindeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 EA 916 plakalı Ford marka minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı
Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı
Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı
Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
Tır, kontrolden çıkıp şarampole devrildi! 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Tır, kontrolden çıkıp şarampole devrildi! 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Hande Yener Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Diego Aytaç Kara Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:59:42. #1.16#

title