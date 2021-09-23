Van'da minibüs sürücüleri bilgilendirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezinde bulunan minibüs-otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Semaverli Kavşak'taki Kent Park önünde yapılan faaliyetlerde, 64 minibüs sürücüsüne trafik bilgilendirmesi yapıldı. - VAN