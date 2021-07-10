Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı

Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

i Aksa maketinin bulunduğu 'Minia Kudüs' tırı, ziyarete açıldı.

i Aksa maketinin bulunduğu 'Minia Kudüs' tırı, ziyarete açıldı.

Van'da halkın ziyaretine sunulan Minia Kudüs tırı, Mescid-i Aksa sevdalılarını buluştururdu. Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra maketini taşıyan Minia Kudüs tırı, Maraş Caddesi'nde 10 Temmuz saat 22.00'a kadar Vanlıların ziyaretine açık tutulacak.

Ziyarete açılan tırla ilgili bilgi veren Yetimler Vakfı yetkililerinden Güro Adem, ilk olarak İstanbul'da ziyarete sunulan Minia Kudüs tırının son durağının Van olduğunu belirtti. Amaçlarının Filistin davasını Müslümanların gündeminde tutmak olduğunu ifade eden Adem, "Burada yapılacak bağışlar, Filistinli kardeşlerimize gönderilecek. Minia Kudüs'ün maketini Filistinli gençler 7 ay boyunca Hatay ilimizde tasarlamış ve Filistin'den gizli getirilen topraklarla bunun harcını yapmışlar. Bizler buraya gelen ziyaretçilere Mescid-i Aksa'nın tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Minia Kudüs tırını ziyaret eden vatandaşlar ise Mescid-i Aksa maketini gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti. - VAN

Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:59:18. #1.15#

title