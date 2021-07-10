Van'da 'Minia Kudüs' tırı ziyarete açıldı

i Aksa maketinin bulunduğu 'Minia Kudüs' tırı, ziyarete açıldı.

i Aksa maketinin bulunduğu 'Minia Kudüs' tırı, ziyarete açıldı.

Van'da halkın ziyaretine sunulan Minia Kudüs tırı, Mescid-i Aksa sevdalılarını buluştururdu. Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra maketini taşıyan Minia Kudüs tırı, Maraş Caddesi'nde 10 Temmuz saat 22.00'a kadar Vanlıların ziyaretine açık tutulacak.

Ziyarete açılan tırla ilgili bilgi veren Yetimler Vakfı yetkililerinden Güro Adem, ilk olarak İstanbul'da ziyarete sunulan Minia Kudüs tırının son durağının Van olduğunu belirtti. Amaçlarının Filistin davasını Müslümanların gündeminde tutmak olduğunu ifade eden Adem, "Burada yapılacak bağışlar, Filistinli kardeşlerimize gönderilecek. Minia Kudüs'ün maketini Filistinli gençler 7 ay boyunca Hatay ilimizde tasarlamış ve Filistin'den gizli getirilen topraklarla bunun harcını yapmışlar. Bizler buraya gelen ziyaretçilere Mescid-i Aksa'nın tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Minia Kudüs tırını ziyaret eden vatandaşlar ise Mescid-i Aksa maketini gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı