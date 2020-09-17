Van'da Millet Kıraathanesi açıldı
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Van'da Millet Kıraathanesi açıldı

Van'da, Edremit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete açıldı.

Van'da Millet Kıraathanesi açıldı
17.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:00

Van'da, Edremit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete açıldı.

Edremit Kent Meydanına inşa edilen Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Say, açılışta yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu'nun ilk Millet Kıraathanesi'ni açtıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkede Millet Kıraathaneleri projeleri adıyla büyük bir atılımın yapıldığını belirten Say, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından 275 metrekare alan üzerine kurduğumuz Millet Kıraathanesi etüt salonları, kapalı ve açık okuma alanları, kadın destek merkezi ve kafe gibi alanlardan oluşuyor. Burada 4 bine yakın eser bulunuyor. Millet kıraathanesinin yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelmesini amaçlıyoruz. Sosyal anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha güzel hizmetlere vatandaşımızın karşına çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Ilıkan
Emre Ilıkan
AA Editörü

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