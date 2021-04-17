Van'da Millet Bahçesi yapımına başlandı
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Van'da Millet Bahçesi yapımına başlandı

Van'da Millet Bahçesi yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'da eski devlet hastanesi alanında oluşturulacak Millet Bahçesinin yapımına başlandı.

Van'da eski devlet hastanesi alanında oluşturulacak Millet Bahçesinin yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in müjdesini verdiği eski devlet hastanesi alanındaki Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortak çalışması ile 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projede 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, 12 dükkan yer alıyor.

Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak proje alanında ayrıca bin metrekarelik biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, kültür fizik (fitness), bisiklet parkuru, koşu parkuru ve yürüyüş yolları gibi doğa ile iç içe yeşil bir alan oluşturulacak.

Kent merkezinin çehresini değiştirecek projenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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