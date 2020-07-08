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Van'da Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmalarına başlandı
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Van'da Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmalarına başlandı

Van'ın Tuşba Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ve TOKİ tarafından ihale edilen "Tuşba Millet Bahçesi" projesinin çalışmalarına başladı.

Van'da Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmalarına başlandı
08.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:24

Van'ın Tuşba Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ve TOKİ tarafından ihale edilen "Tuşba Millet Bahçesi" projesinin çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından proje dosyasının hazırlanması için görevlendirilen müşavir firmaların yetkilileri, 717 bin 212 metrekare alan üzerine kurulacak proje alanında incelemelerde bulundu.

Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında yer alan ve Van YYÜ Kampüsü yerleşkesine komşu olan alan üzerinde inşa edilecek proje ile ilgili müşavir firmaların yetkililerine bir sunum yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti.

Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen projenin Van ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade etti.

İnsanların artık daha fazla yeşil alan istediğini dile getiren Akman, şöyle konuştu:

"Akköprü mahallemizde yıllardır kullanılmayan 104 bin 777 metrekare alana sahip asfalt şantiyemizin bulunduğu bölgeyi yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Ankara'da yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda burayı 'Millet Bahçesi' olarak ilçeye kazandırdık. İhalesi TOKİ Başkanlığı tarafından 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılmak üzere Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yayınladı, İlçemizde yeşil alanları artırma çabası içindeyiz. İskele sahil bandında bulunan Tuşba Millet Bahçesi projemizde millet kıraathanesi, ibadethane, kütüphane, sergi alanları, el sanatları merkezi, çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, deprem toplanma alanı, doğal göl, çeşmeler, gösteri alanları, açık otopark, açık havuzlar ile seyir iskeleleri olacak."

Kaynak: AA

Manşet

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