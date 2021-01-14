Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'tan ekmek zammına tepki

Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, ekmek fiyatlarına zam yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, 1 lira 25 kuruştan satılan bir ekmeğin bir anda 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandığını anımsattı.

Ekmeğe yapılan zammın dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı günlerde ekmeğe yapılan zam vatandaşların yararına değildir. Böyle bir zamanda fırsatçılık yapmak akla ziyandır. Bu sıkıntılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın temel tüketimi olan ekmeğin bir anda 1 lira 50 kuruşa çıkarılması büyük fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Fırıncılarımızdan Kovid-19'u fırsata çevirmemelerini umut ediyoruz. Sahneye yeniden çıkan fırsatçılara karşı yetkililerimizi göreve davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan