Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'tan ekmek zammına tepki
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, ekmek fiyatlarına zam yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, ekmek fiyatlarına zam yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.
Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, 1 lira 25 kuruştan satılan bir ekmeğin bir anda 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandığını anımsattı.
Ekmeğe yapılan zammın dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Güngöralp, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntılı günlerde ekmeğe yapılan zam vatandaşların yararına değildir. Böyle bir zamanda fırsatçılık yapmak akla ziyandır. Bu sıkıntılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın temel tüketimi olan ekmeğin bir anda 1 lira 50 kuruşa çıkarılması büyük fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Fırıncılarımızdan Kovid-19'u fırsata çevirmemelerini umut ediyoruz. Sahneye yeniden çıkan fırsatçılara karşı yetkililerimizi göreve davet ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan