Van'da meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Van'da meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan minibüsteki yolcunun çantasında meyve suyu kutusuna saklanmış 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan minibüsteki yolcunun çantasında meyve suyu kutusuna saklanmış 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde icra edilen önleyici hizmet devriyesi sırasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, araçta bulunan bir çantada meyve suyu kutusunun içerisine saklanmış 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli Ş.T, gözaltına alındı.

Van'da meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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