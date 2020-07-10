Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi Van'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel Özalp kara yoluna, tren raylarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Van'da meydana gelen sel, tren yolu ve tarım arazilerine zarar verdi

VAN - Van'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel Özalp kara yoluna, tren raylarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle İpekyolu ile Özalp ilçeleri sınırında sel meydana geldi. Van-Özalp kara yolu da sel nedeniyle bir süre kapandı. Sel sularının durması üzerine iş makineleri tarafından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Tren ulaşımına da zarar veren sel, işçilerin uzun uğraşı sonrası raylarda biriken atıklar temizlenebildi.

Üç koldan gelen selin tarım arazilerine büyük zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, zararın karşılanması için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı

İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi'ndeki sel baskınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu ile Tuşba grup amirliğinden ekipler de gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgede çalışma yürüttü.

Kaynak: İHA