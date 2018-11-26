Van'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Van'ın Tuşba ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Tuşba Belediyesi tarafından İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Konferans Salonunda düzenlenen program, Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir dinletisi ve dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Muhammed Cemal'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunduğu programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gençlere Hz. Muhammed'in hayatını okumalarını tavsiye etti.

Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde Müslümanların Kur'an'a ve sünnetlere sarılması tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Arvas, bu insanların bu tavsiyelere uyduğu sürece kurtuluşa ereceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise insanlar dünyaya geldiklerinde kendilerine bir isim verildiğini belirterek, "Beden gidecek ama ruh kalıcıdır. Bu yüzden isimler ruha verilir. Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde Peygamber Efendimizin ismini zikretmiştir. Demek ki yeryüzü var olduğu günden beri Peygamber Efendimiz vardır. Böyle güzel bir peygamberin ümmeti olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz." diye konuştu.

Halkın talepleri doğrultusunda hizmet yapmaya gayret ettiklerini belirten Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, "Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası programını yapıyoruz. Bu tür güzel programları artırarak düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.

Programa, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.