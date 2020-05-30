Van'da metruk iş yerleri yıkılıyor Van'da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk iş yerleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya başlandı.

Van'da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk iş yerleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinin kent estetiği ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2000'li yılların hemen başında yapılan söz konusu 70 iş yerinin yıkımı için talimat verdi.

Bazıları halen kullanılan iş yerlerinin boşaltılması yönünde yapılan tebligatların ardından Fen İşleri Daire Başkanlığının gözetiminde metruk yapıların yıkımı yapıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare olan alan, kısa bir süre sonra başlayacak Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki prestij cadde kapsamında yeşil alan olarak kullanılacak.

Kaynak: AA