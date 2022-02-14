Van'da metruk bir yapıda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Van'da metruk bir yapıda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da metruk bir yapıda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kalecik Mahallesi'ndeki metruk bir yapıya operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen yapıda yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Necat Hazar - Güncel

Afganistan, Göçmen, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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